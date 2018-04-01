تسجيل الدخول

الوطن

تحرير21 قضية تموينية مخالفة بـ3 مراكز بالمنيا

منذ 35 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
تحرير21 قضية تموينية مخالفة بـ3 مراكز بالمنيا

الدكتور محمود يوسف وكيل تموين المنيا

نظمت مديرية التموين بالمنيا، اليوم، حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والبدالين التموينيين بمراكز بني مزار ودير مواس وملوي، بهدف قمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على المخابز والوقوف على مدى الالتزام بإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات وتوافر المقررات التموينية.

وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد  21محضر تمويني مخالف تنوعت ما بين (عدم وجود سجل للزيارات – عدم وجود ميزان حساس – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل – إنتاج خبز ناقص الوزن – توقف عن الإنتاج بدون عذر – عدم نظافة أدوات العجن).

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

 

أخبار متعلقة

محافظ المنيا يشهد نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم

محافظ المنيا يشهد نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم
"جودة الأداء التمريضي في ظل التغيرات المعاصرة".. مؤتمر بجامعة المنيا

"جودة الأداء التمريضي في ظل التغيرات المعاصرة".. مؤتمر بجامعة المنيا
"كيفية اجتياز المقابلات الشخصية".. محاضرة بثقافة المنيا

"كيفية اجتياز المقابلات الشخصية".. محاضرة بثقافة المنيا
تحرير 17 محضرا تموينيا وإزالة 4 حالات تعد في المنيا

تحرير 17 محضرا تموينيا وإزالة 4 حالات تعد في المنيا

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

بابا الفاتيكان يطالب بوضع حد فوري للإبادة الجارية في سوريا

بابا الفاتيكان يطالب بوضع حد فوري للإبادة الجارية في سوريا

غدا.. "طاقة البرلمان" تناقش 6 طلبات إحاطة حول مشاكل الكهرباء

غدا.. "طاقة البرلمان" تناقش 6 طلبات إحاطة حول مشاكل الكهرباء

المتضررون من شروط القيد بـ"المحامين" يدعون لوقفة احتجاجية بالنقابة

المتضررون من شروط القيد بـ"المحامين" يدعون لوقفة احتجاجية بالنقابة

برلماني: المصريون قادرون على بناء وطنهم وصنع مستقبله‎

برلماني: المصريون قادرون على بناء وطنهم وصنع مستقبله‎

ضبط 550 كيلو دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في الغردقة

ضبط 550 كيلو دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في الغردقة

اختيارات الوطن

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

مهرّج يترشح فى انتخابات الكونجرس

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

رزق «جلال» من مخلفات هدم «بولاق أبوالعلا»: إن خرب بيت أبوك.. خد لك منه قالب

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

كشك فاضى يعطل فرحة «انتصار» بابنتها: 6 سنين مش عارفة أجهزها

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

«فادى» يتحدى الخجل بالرقص فى وسط البلد

حلم الذهاب إلى مونديال روسيا يبدأ من الإعلانات: «أنت وحظك»

حلم الذهاب إلى مونديال روسيا يبدأ من الإعلانات: «أنت وحظك»

الأكثر قراءة

عاجل