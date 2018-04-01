تحرير21 قضية تموينية مخالفة بـ3 مراكز بالمنيا

نظمت مديرية التموين بالمنيا، اليوم، حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والبدالين التموينيين بمراكز بني مزار ودير مواس وملوي، بهدف قمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على المخابز والوقوف على مدى الالتزام بإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات وتوافر المقررات التموينية.

وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 21محضر تمويني مخالف تنوعت ما بين (عدم وجود سجل للزيارات – عدم وجود ميزان حساس – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل – إنتاج خبز ناقص الوزن – توقف عن الإنتاج بدون عذر – عدم نظافة أدوات العجن).

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.