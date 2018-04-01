غدًا.. "شباب الخير" بكفر الدوار يكرم 600 طفل يتيم في احتفالية كبرى

ينظم فريق "شباب الخير"، بمدينة كفر الدوار، بالبحيرة، احتفالية كبرى للأيتام، غدًا، بمنطقة الداون تاون بالإسكندرية، على أن يتم تجميع أكثر من 600 طفل يتيم، بينهم 100 طفل سوري يتيم.

وكان فريق شباب الخير، قد أعلن عن تنظيم احتفالية كبرى، بالتعاون مع إدارتي مركز وبندر كفر الدوار التعليمية، وتم تخصيص أكثر من 500 طفل يتيم من مختلف الأعمار للاحتفال بهم على مدار يوم كامل.

وقال ضياء بسيوني، منسق الفريق، تم الاتفاق مع كبار فرق الإنشاد الديني والمطربين، لتقديم فقرات الحفل، بحضور العديد من القيادات التنفيذيين بالبحيرة والإسكندرية، وعددًا من نجوم الفن والرياضة، الذين أبدوا استعدادهم لمشاركة الأيتام احتفالاتهم.