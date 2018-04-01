وزير الثقافة الروسي: لا نخطط لإلغاء برامج التبادل الثقافي مع بريطانيا

قال فلاديمير ميدينسكي وزير الثقافة الروسي، اليوم، إن روسيا لا ترغب في إلغاء برامج التبادل الثقافي المخطط لها مع المملكة المتحدة، رغم الصعوبات السياسية بين البلدين.

وأضاف ميدينسكي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "يسهل التدمير بينما يصعب البناء، ولذا لن نود أن نلغي برامج التبادل الثقافي المخطط لها مع بريطانيا والممولة جزئيًا".

وأعرب وزير الثقافة الروسي عن أمله في تسوية العلاقات الروسية البريطانية في المستقبل، مؤكدا: "نأمل أن يأتي الساسة غير المسؤولين ويرحلوا، بينما يظل فنانون روس أمثال تشايكوفسكي وستانيسلافسكي وماتسويف الذين تفوق فترة حياتهم في قلوب وأذهان الناس بكثير مدة بقاء بعض نواب البرلمان البريطانيين في مناصبهم".