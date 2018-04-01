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الوطن

عبور 50 سفينة بحمولة 4 ملايين طن المجرى الملاحي لقناة السويس

منذ 34 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
عبور 50 سفينة بحمولة 4 ملايين طن المجرى الملاحي لقناة السويس

المجرى الملاحي لقناة السويس

 شهد المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم ، عبور 50 سفينة، بحمولة 4 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين، الشمالي والجنوبي للبحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضح تقرير حركة الملاحة الدولي بهيئة القناة، أن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفن بحمولة 2 مليون و500 ألف طن.

كانت أكبر حمولة سفينة الحاويات الفرنسية CLA CGM ANTOIANE DE CAINT، بحمولة 226 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى الإمارات، وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب، بحمولة مليون و500 ألفطن.

وجاءت سفينة الحاويات البنمية MSC DAHIELA، أكبر قوافل الجنوب بحمولة 156 ألف طن، قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى مالطا.

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