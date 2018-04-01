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الوطن

غدا.. انطلاق "عمال النفط العرب" بشرم الشيخ لبحث تطوير آليات العمل

منذ 18 دقيقة
كتب: حسام حربى
غدا.. انطلاق "عمال النفط العرب" بشرم الشيخ لبحث تطوير آليات العمل

أرشيفية

يعقد غدا، المؤتمر العام للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، بشرم الشيخ برئاسة الكيميائي عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي ورئيس النقابة العامة للكيماويات، وذلك بحضور النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والنائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر.

ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام، الخطة المستقبلية لنشاط الأمانة العامة والمنظمات الأعضاء في الدول العربية، بما يعزز من مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، كما يتم إقرار استراتيجية موحدة للاتحاد تقوم على التنسيق مع الحكومة المنتجة للبترول والصناعات الكيماوية والتعدين لتطوير آليات العمل، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية، وتنفيذ برامج التدريب المهني لعمال هذه الصناعات.

ويضم المؤتمر ممثلين عن المنظمات العمالية بهذه الصناعات، وسيتم انتخاب رئيس أعضاء هيئة المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لمدة 4 سنوات مقبلة.

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