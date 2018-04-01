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الوطن

إصابة 19 عامل زراعي إثر انقلاب سيارة في البحيرة

منذ 25 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
إصابة 19 عامل زراعي إثر انقلاب سيارة في البحيرة

اللواء علاء عبدالفتاح

أصيب 19 عامل زراعي، إثر انقلاب سيارة نقل على طريق "أبو المطامير-الكيلو 71"، بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من اللواء محمد انور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، وكشفت المعاينة الأولية للحادث، أنه أثناء سير سيارة نقل عمال زراعيين، على طريق "أبو المطامير-الكيلو 71"، اختلت عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة. 

أسفر الحادث عن إصابة 19 من ركاب السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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