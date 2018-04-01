إصابة 19 عامل زراعي إثر انقلاب سيارة في البحيرة

أصيب 19 عامل زراعي، إثر انقلاب سيارة نقل على طريق "أبو المطامير-الكيلو 71"، بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من اللواء محمد انور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، وكشفت المعاينة الأولية للحادث، أنه أثناء سير سيارة نقل عمال زراعيين، على طريق "أبو المطامير-الكيلو 71"، اختلت عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن إصابة 19 من ركاب السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.