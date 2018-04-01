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الوطن

مجلس الدولة عن غرامة "المتخلف عن التصويت": شائعات تروج لها قوى الشر

منذ 11 دقيقة
كتب: محمد عيسى
مجلس الدولة عن غرامة "المتخلف عن التصويت": شائعات تروج لها قوى الشر

مجلس الدولة

صرح المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بأن ما تتداوله بعض المواقع الإخبارية من إجراء مداخلة عبر تليفزيون إو إذاعة "بي بي سي" أو أي تصريح بشأن غرامة المتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة خبر عار عن الصحة ولا أساس له.

وأضاف "دكروري"، أنه لم يجر أي مداخلة مع القناة المشار إليها أو مع غيرها من المواقع او الصحف، مشددًا على أنه لم يدل بأي تصريح أو حوار وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد القناة، وضد من انتحل شخصيته.

وأهاب نائب رئيس مجلس الدولة، بالمواقع الإخبارية المختلفة التي نشرت هذا الخبر، أن تنشر التكذيب تحقيقا للمصداقية وألا تنساق وراء الشائعات التي تروج لها قوى الشر في البلاد.

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