فى نهاية كل عمل فنى سينمائى أو درامى، ومع انتهاء المشهد الأخير، خاصة فى الأعمال التى نرتبط بأحداثها ونتوحد معها، يظل خيالنا منطلقاً مع الأحداث فيما بعد النهاية، ولا يتوقف، وقد نصنع مشهداً من رؤيتنا نشبع به الحالة التى نعيشها كنهاية إضافية للنهاية الأصلية فى مشهد نبحث عنه ونراه مكملاً ....

هذا هو "المشهد الناقص"!

(أبو العروسة)

بعد شهر من زواج "زينة وطارق" قرر "عبد الحميد" أن يسافر هو و"عايدة" لقضاء شهر عسل للاستراحة والاستجمام، وذهب معهم "جابر وعبير" أيضا، ليتصل بهم "أكرم" ويطلب منهم الحضور فوراً فيسرعوا جميعاً ليذهبوا إلى البيت فلا يجدوا أحد، ليتصلوا بـ "أكرم" ويخبرهم أنه بمنزل أخته "زينة" فيذهبوا جميعاً للاطمئنان ليجدوا القلق على وجوههم.. "زينة" قد أغمى عليها، وطلبوا الطبيب فيأتى ويدخل غرفة "زينة" ومعه "عايدة" و"وفاء"....

ـ مشهد داخلى ليلاً بمنزل زينة

عبد الحميد بقلق: يعنى إنت يا طارق مستنينا لما نرجع عشان تبعت تجيب الدكتور؟ ما ودتهاش من أول ما تعبت ليه؟

طارق يدافع عن نفسه: والله يا عمى أنا اتحايلت عليها كتير لكن هى كانت رافضة وبتقول إنه مجرد إرهاق من والسفر وكده.

داود: اهدى يا عبد الحميد.. دلوقتي الدكتور يخرج ويطمنا.

عبد الحميد: يا رب استر.. هى كانت حاسة بإيه فهمنى!

طارق: دوخة وترجيع ومالهاش نفس للأكل .

عبد الحميد فرحاً: وهى دي محتاجة دكتور إنت كمان.. إيه.. ما بتشوفش أفلام عربى أبيض واسود؟!

طارق باستغراب: مش فاهم...

جابر: إيه يا عم داود.. هو ابنك مش من هنا ولا إيه.. ما تعرفش لما واحدة بعد الجواز ترجع وتدوخ يبقى عندها إيه؟!

طارق باستغراب أكثر: إيه؟

جابر بغيظ ساخراً: دور برد يا حبيبى .. ما تبقاش تأكلها لا سمك ولا بيض!

داود: قصدهم حامل يا طارق..

طارق فرحاً: حامل.. بجد!

جابر بغيظ: لا كدبة إبريل.. والا أقول لك.. هينزلوها فى فوازير رمضان اللى جاى!

داود ضاحكاً مع الجميع: خفوا ع الواد يا جماعة..

يخرج الطبيب فيقابله عبد الحميد بلهفة: إيه يا دكتور فرحنا بقى..

الطبيب: هتفرحوا أكيد.. مدام زينه حامل.

يفرح الجميع فيقاطعهم الطبيب: وهتفرحوا أكتر لما تعرفوا إن مدام عايدة كمان حامل.

يتجمد الجميع فى أماكنهم من المفاجأة وأفواههم مفتوحة باستغراب وخاصة "عبد الحميد" …..

عبد الحميد مصدوماً: عايدة مين؟!

جابر: عايدة مراتك يا خويا!

مرزوق ساخراً: عملتها يا عبد الحميد....

فيتوقف "أبو العروسة" لينتقل لمرحلة جديدة مع "أخو العروسة"!!!