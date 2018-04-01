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الوطن

القبض على عاطل سرق مبلغ مالي تحت تهديد السلاح بالإسماعيلية

منذ 11 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
القبض على عاطل سرق مبلغ مالي تحت تهديد السلاح بالإسماعيلية

المتهم

تمكن ضباط مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، برئاسة الرائد أحمد عبدالله، من القبض على عاطل تمكن من سرقة مبلغ مالي من مواطن تحت تهديد السلاح بدائرة المركز.

تعود تفاصيل الواقعة عندما استغاث المواطن رضا قنديل، يعمل سائق، ومقيم بملوي المنيا بقوة المرور على المركز ليتوجه على الفور الملازم أول حسين محمد، وقوة مرافقة له ليتبين أثناء توقف المواطن على جانب الطريق بالسيارة قيادته تعرض لواقعة سرقة من أحد الأشخاص المجهولين أدلى بأوصافه تحت تهديد السلاح الأبيض ليلوذ بالفرار بالمنطقه المتاخمه للطريق.

وتمكنت القوة من ضبط اللص وتبين أنه يدعي "حسن. د. ع" شهرته "حسن شبارة" 21 عاما مقيم دائرة مركز أبوصوير وبحوزته المبلغ المالي المبلغ بسرقته والسلاح المستخدم، وبمناقشته أقر ارتكاب الواقعة.

تم التحفظ علية والمضبوطات تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

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