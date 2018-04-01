البحرين تعلن اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخها

أعلنت البحرين، اليوم، اكتشافها لأكبر حقل للنفط والغاز في تاريخها، بحسب ما اوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، من دون أن تحدد حجم الاحتياطات في الحقل.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين تقدير كمياته "بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق".

وقالت الوكالة إن هذا أول اكتشاف في البلاد منذ عام 1932 ميلاديًا، تاريخ تدشين أول بئر للنفط فيها.

وتملك البحرين حاليًا حقلاً واحدًا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج المملكة الصغيرة منه 50 ألف برميل يوميًا.

كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل أبوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.