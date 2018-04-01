نائب يُعد مشروع قانون لإنشاء نقابة "المهن النفسية"

التقى النائب البرلماني أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المرج، عددًا من علماء علم النفس بمصر وأساتذة الجامعات المصرية لإعداد مشروع قانون يجمع المهتمين والمتخصصين بعلم النفس بنقابة واحدة تسمى نقابة "المهن النفسية".

ويهدف مشروع القانون إلى تجميع المهتمين والمتخصصين من كافة فروع علم النفس التي تصل لأربعين فرع في نقابة واحدة وهنا تختص الأخصائي النفسي أكثر منه المعالج النفسي.

وقال النائب أحمد علي، إنه سيتقدم بمشروع القانون غدًا إلى هيئة مكتب مجلس النواب بعد جمع أكثر من توقيع 60 نائبا.