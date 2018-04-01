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الوطن

إصلاح خط بوتاجاز تعرض لحريق بمنطقة السخنة بالسويس

منذ 53 دقيقة
كتب: محمد مقلد
إصلاح خط بوتاجاز تعرض لحريق بمنطقة السخنة بالسويس

الحريق الذى نشب بالخط أمس

انتهى فريق الفنيين التابع لإحدى شركات البترول بالسويس، اليوم الأحد، من إصلاح خط أنابيب البوتاجاز (شقير- السويس) بالعين السخنة، والذي تعرض أمس لحريق نتيجة كسر الخط بواسطة لودر تابع لإحدى شركات المقاولات التي  تعمل بالقرب من منطقة منجع الجلالة بالعين السخنة.

وواصلت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وأمرت بإعداد تقرير فني كامل عن الحادث وعن أسباب نشوب الحريق ووسائل الأمان الخاصة بالعمل في موقع اشتعال النار بخط الأنابيب، كما تسلمت النيابة التحريات الصادرة من مباحث قسم شرطة عتاقة بالسويس الخاصة بالحريق بخط الأنابيب، وتم تسليم جثث المتوفيين إلى ذويهم.

واستعمت النيابة لأقوال العاملين بالموقع ومدير شركة المقولات التابع لها اللودر الذي اصطدم بالخط وتسبب في الحريق.

                                         

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