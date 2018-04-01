غارات مكثفة على معاقل الحوثيين بمعسكر الحمزة

سقط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات شنتها طائرات التحالف العربي على معاقل للمتمردين وسط اليمن، وفق ما أفادت مصادر يمنية ميدانية، اليوم.

وقالت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن سلسلة الغارات الجوية استهدفت معسكر الحمزة بمحافظة إب وسط البلاد، ومواقع أخرى بمديرية السبرة.

كما شنت قوات التحالف العربي قصفا صاروخيا على مواقع الحوثيين في مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وسط معارك بين القوات الحكومية والمتمردين في محور علب بالمحافظة.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من قصف طائرات التحالف معاقل للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، على الحدود مع السعودية، وفق ما ذكرت مصادر ميدانية يمنية.

وتركزت الغارات الجوية لتحالف دعم الشرعية على تجمعات الانقلابيين الحوثيين في الشريط الحدودي، قبالة منطقة نجران جنوبي السعودية.