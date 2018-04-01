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الوطن

طلبات إحاطة ضد «فوضى» زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

منذ 32 دقيقة
كتب: محمد طارق

من النسخة الورقية

العدد : 2164

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طلبات إحاطة ضد «فوضى» زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

الدكتور طارق شوقي

قدّم عدد من نواب البرلمان طلبات إحاطة، ضد فوضى زيادة المصروفات الدراسية فى المدارس الخاصة والدولية، متّهمين وزارة التربية والتعليم بالتقصير وتراجع دورها فى الرقابة على هذه المدارس، فيما تفتح لجنة التعليم بالبرلمان ملف زيادة المصروفات، خلال اجتماعها غدا بحضور طارق شوقى، وزير التعليم.

وقال النائب كريم سالم، فى طلب الإحاطة الموجّه إلى الوزير، إنه تلقى عدداً كبيراً من الشكاوى من جانب أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية، بسبب الارتفاع المبالغ فى قيمة المصروفات المدرسية ومصروفات الأنشطة بالفترة الأخيرة بتلك المدارس.

«شيحة»: استدعاء «شوقى» اليوم لحضور اجتماع «تعليم البرلمان»

وأشار إلى أن غياب دور وزارة التربية والتعليم فى مراقبة تلك المدارس واكتفاء لجان الإشراف المالى والإدارى بالوزارة بالدور «الشكلى» شجّع عدداً كبيراً من مُلاك تلك المدارس على المغالاة فى قيمة المصروفات والأنشطة.

وقال د. جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: إن اللجنة استدعت الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعها، المقرر عقده مساء اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالأزمة، وأضاف لـ«الوطن»، أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، ويجب على الوزارة عرض استراتيجية واضحة للتصدى له.

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