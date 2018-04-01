البابا تواضروس يتفقد استعدادات الكاتدرائية المرقسية لعيد القيامة

تفقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، أعمال التطوير والتجديدات بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه كان في في استقبال البابا، اللجنة المشرفة على الأعمال وفريق العاملين من الفنانين والمهندسين والفنييين الذين يقومون بالاعمال المتنوعة داخل الكاتدرائية.

وأضاف حليم، ان زيارة البابا التفقدية للكاتدرائية تأتي للاطمئنان على جاهزية الكاتدرائية لاحتضان قداس عيد القيامة المجيد مساء السبت المقبل.

وتحتفل الكنيسة هذا العام بمرور 50 سنة على افتتاح الكاتدرائية في عهد البابا كيرلس السادس البطريرك الـ 116 للكنيسة.