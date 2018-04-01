تكريم وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أعربت خليدة تومي، وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، عن سعادتها لتكريمها في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، مشددة على أن تكريم الوزير عادة ما يكون عن أداءه لمهام منصبه وخدمة بلده ووطنه.

وأهدت خليدة تكريمها لأيقونة النضال العربي الشبابي، المناضلة الفلسطينية عهد التميمي.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والفنانة القديرة سميحة أيوب والمخرج المسرحي مازن الغرباوي، الليلة، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمسرح من مختلف قارات العالم.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة هشام الدميري، وتديره الفنانة وفاء الحكيم وتديره تنفيذيا الدكتورة إنجي البستاوي.