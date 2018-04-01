مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكرم مصطفى خاطر

كرمت إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الثالثة، الفنان مصطفى خاطر لأعماله المسرحية ودوره في عروض "مسرح مصر".

وتسلم خاطر التكريم من اللواء خالد فؤدة محافظ جنوب سيناء.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والفنانة القديرة سميحة أيوب والمخرج المسرحي مازن الغرباوي، الليلة، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمسرح من مختلف قارات العالم.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة هشام الدميري، وتديره الفنانة وفاء الحكيم وتديره تنفيذيا الدكتورة إنجي البستاوي.