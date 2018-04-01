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الوطن

استكمال مبادرة القضاء على فيروس سي داخل 7 وحدات صحية في بني سويف

منذ 7 دقيقة
كتب: عمرو رجب
استكمال مبادرة القضاء على فيروس سي داخل 7 وحدات صحية في بني سويف

مديرية الصحة ببني سويف

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم، عن استكمال المبادرة القومية للقضاء على فيرس سي، والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بناء على تعليمات الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، من خلال المسح الصحي للمواطنين لاكتشاف الإصابة بالفيروس بـ7 وحدات صحية.

وأشار حميدة خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الوحدات الصحية التي تتضمن المسح الصحي للمواطنين لاكتشاف الإصابة بفيروس سي هي مركز صحة الأسرة بالميمون بمركز الواسطي، ومركز صحة الأسرة بدلهانس بمركز الفشن، ومركز صحة الأسرة باشمنت بمركز ناصر، ومركز صحة الأسرة بشاطر زاده بمركز اهناسيا، ومركز صحة الأسرة بطنسا بمركز ببا، ومركز صحة الأسرة بمازورة بمركز سمسطا، ومركز صحة الأسرة بتزمنت الشرقية بمركز بنى سويف.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على إجراء المسح الصحي لفيروس سي، وقياس ضغط الدم، وقياس السكر في الدم، وقياس كتلة الجسم، وفى حال اكتشاف مرضى إيجابي فيروس سي يجرى تحويل الحالة لوحدات الفيروسات بالمستشفيات لاستكمال التحاليل اللازمة وصرف العلاج.

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