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الوطن

محام بالنقض: سعد الدين إبراهيم يعيش في "مستنقع الخيانة"

منذ 36 دقيقة
كتب: محمود البدوي
محام بالنقض: سعد الدين إبراهيم يعيش في "مستنقع الخيانة"

طارق محمود

قال المحامي طارق محمود، إن الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية يعيش في "مستنقع الخيانة" وخائن لوطنه وبلده ولا يهمه أي ظرف تاريخي تمر به مصر ويسدد الطعنات تجاه الوطن.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أنه تقدم ببلاغ ضد إبراهيم للنائب العام لنشر أخبار كاذبة عن الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا، وصدرت من مركز بن خلدون الذي يعمل مديرًا له، موضحًا أنه يُشغل هذا المركز ضد مصلحة الوطن.

وأشار إلى أن إبراهيم يتلقى أموالا من الخارج على التقارير ضد الدولة، وقال إن هناك حشد من جانب الدولة للناخبين، وأن الديمقراطية في مصر ضعيفة للغاية ووجود رشاوي انتخابية وخروقات، وهو مغاير للحقيقة.

وتابع: "سعد الدين إبراهيم ينشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي ويعُد خنجرا مسموم في ظهر الدولة".

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