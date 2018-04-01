متحدث "النواب": نهدف لوضع استراتيجية كاملة لمواجهة الإرهاب

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس يستهل الفترة الرئاسية الجديدة، بمناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان قد أصدر قرارًا سابقًا بعمل هذا المجلس.

وأضاف حسب الله، خلال حوار له على قناة "أون لايف"، أن هذا المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته كل من رئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر، ووزير الدفاع، والبابا تواضروس، ووزير الداخلية.

وتابع أن الهدف من هذا القانون ليس فقط مواجهة الإرهاب من ناحية أمنية فقط، ولكن وضع استراتيجية كاملة لمواجهة الإرهاب في عدة مجالات كالتعليم، والثقافة، وتجديد الخطاب الديني.