"الشخصية المصرية: خطوات على طريق استعادة الثقة" إصدار "الأزهري" الجديد

صدر حديثًا عن سلسلة "كتاب اليوم" الثقافية، كتاب تحت عنوان "الشخصية المصرية خطوات على طريق استعادة الثقة"، للدكتور أسامة الأزهري.

وقال الأزهري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: صدر اليوم كتاب "الشخصية المصرية: خطوات على طريق استعادة الثقة"، عن سلسلة "كتاب اليوم"، الصادرة عن دار أخبار اليوم، وهو ثمرة أزهرية، وهدية حب وانتماء ووفاء وعرفان، أقدمها للوطن العظيم، أرض الكنانة الطاهرة، ولأبنائه الكرام، سائلا الله تعالى أن يجعلنا من أكثر أبناء مصر برًّا بها.

ويتناول الأزهري، في الكتاب بالبحث والدراسة أهم ملامح الشخصية المصرية وتجديد معالمها ورصد مكوناتها الأصلية في التعامل مع الأزمات وكيفية اجتيازها.

يأتي الباب الأول شارحًا لأهم السمات والمكونات التي صنعت هذه الشخصية المصرية العظيمة ويتعرض بالشرح والتفصيل لتلك المكونات حتى نعيد تقريبها من الأذهان ولتستقر في وجدان الأجيال التالية.

وفى الباب الثاني يتحدث الأزهري عن منظومة القيم المركزية التي انبثقت عن مقاصد الشرع، والتي صنعت سلوك الإنسان، وشكلت شخصيته، وتحثه على النهوض والتقدم وتأخذ بيد المتعثر والمحبط، وتحافظ على الوطن والهوية، وتجدد معانى الإنسانية، وتصل بالإنسان في النهاية إلى صناعة المؤسسات مع بيان لكيفية تحويل الأخلاق من مجرد كلمات إلى قيم ثم إلى مؤسسات ثم إلى حضارة، مشيرًا الأزهري أن هناك أربعة محاور مهمة هي أساس الصناعة الراقية لشخصية الإنسان.

المحور الأول: تنظيم علاقة الإنسان بربه في العبادة.

المحور الثاني: تنظيم علاقته بمجتمعه في الأخلاق.

المحور الثالث: تنظيم علاقته بنفسه في التزكية.

المحور الرابع: تنظيم علاقته بالكون في العمران.

ويؤكد الأزهري، أن هذا العمل بمثابة دراسة معرفية تحمى الشخصية المصرية من التجريف، وتسلط الضوء على أركانها ومعالمها الرئيسية التي صنع بها الإنسان المصري تاريخه العريق، ويصنع بها حاضره ومستقبله.