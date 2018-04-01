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الوطن

البدء فى تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سي بـ7 مراكز طبية في المنوفية

منذ 35 دقيقة
كتب: محمود الحصري
البدء فى تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سي بـ7 مراكز طبية في المنوفية

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور محمد الهياتمي، وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية, اجتماع موسع بحضور مديري الإدارات بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية بالمراكز، وذلك للبدء في تنفيذ مبادرة السيد الرئيس للقضاء على فيروس سي، بـ7 مراكز طبية بالمحافظة، بالإضافة إلى الأربع مواقع الأخرى في شبين الكوم وأشمون والذي جرى العمل بهم من يوم 13/2 وحتى اليوم.

وجرى الاتفاق على آليات العمل, وكذلك تجهيز المراكز بالأجهزة وخطوط الربط لتفعيل البرنامج بدءا من اليوم.

ومن المنتظر أن تطبق المبادرة على مراكز طبى ميت بره بقويسنا، وطبى منوف، وطبى الباجور، وطبى كفر ربيع، وطبى الشهداء، وطبى بركة السبع، وطبى السادات.

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