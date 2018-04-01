سلامة: سنتقدم بالتماس لـ"لأعلي للإعلام" لاحتواء أزمة "المصري اليوم"

علق عبدالمحسن سلامة، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتغريم صحيفة "المصري اليوم" 150 ألف جنيه، وتحويل بعض مسئوليه للتحقيق، على خلفية "مانشيت" اعتبرته مُسيئًا للانتخابات الرئاسية.

وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية "cbc": "ربما حدث لبس لدى البعض ما بين مفهومي الحشد والتوجيه، وسنحاول أن نتواصل لحل الأزمة، وإحالة البلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام أمر مُقدر".

وأضاف: "سنخضع الأمر لتحقيق مهني وسنتعامل معه بموضوعية، كما نحاول الوصول لحلول وسنتناقش في كافة التفاصيل".

وأردف: "وفيما يتعلق بالتوصية للإحالة إلى التحقيق سنناقشه في الجلسة المقبلة لمجلس النقابة، وساتواصل مع الزملاء في المصري اليوم وننظر تقديم التماس للمجلس لاحتواء الأزمة".