المسلماني: الحرب العالمية الثالثة ستكون "إلكترونية"

قال المذيع أحمد المسلماني، مقدم برنامج الطبعة الأولى على فضائية "دريم 2"، إن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيال كوتس لا ينام الليل، خوفا من تبادل ضربات نووية.

وأضاف المسلماني، أن هناك تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وإشارات لبداية حرب عالمية ثالثة، ستكون إلكترونية، موضحا أنه من الممكن أن تتكرر أزمة ما بعد أحداث 11 سبتمبر مرة أخرى.

وأكد مقدم برنامج "الطبعة الأولى"، أن مدير الاستخبارات الوطينة الأمريكية، أكد خلال محاضرة جامعية له، أن محطات الطاقة ستكون عرضه للهجمات النووية والإلكترونية عبر هجوم عن طريق المحطات النووية، ومن المرجح غلق محطات كهرباء عملاقة تظلم مدن كاملة في أمريكا، للاستعانة بطاقتها في الحرب العالمية.