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الوطن

الثلاثاء.. إجراء عملية فصل توأم معقدة بجامعة المنصورة

منذ 28 دقيقة
كتب: صالح رمضان
الثلاثاء.. إجراء عملية فصل توأم معقدة بجامعة المنصورة

توأم ملتصق

أعلنت مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، عن إجراء عملية فصل التوأم "محمود وعبد الرحمن"، الملتصقين من الصدر والبطن، والتصاق في القلب، والتصاق في الكبد، والتصاق في الأمعاء وتداخل معقد في الأوعية الدموية الخاصة بالقلب، يوم الثلاثاء القادم بواسطة 6 فرق طبية.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن العملية الجراحية المعقدة تجري بفريق جراحي عالي الكفاءة مكون من الدكتور محمد الغزالي، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي وكلية الطب جامعة المنصورة، وجميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة الأطفال بالمستشفى، والدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد وأستاذ زراعة الكبد.

ويشارك فريق جراحة القلب برئاسة الدكتور عادل الجمل، أستاذ جراحة القلب والصدر والمتخصص في جراحة العيوب الخلقية في قلب الأطفال، والدكتور جمال زكريا أستاذ التخدير ورئيس جناح العمليات بالمستشفى، وفريق وحدة أمراض القلب الأستاذ الدكتور مجدي أبو الخير أستاذ أمراض القلب ورئيس قسم طب الأطفال، والدكتورة هالة المرصفاوي أستاذ أمراض قلب الأطفال، وفريق الأشعة الدكتور اشرف عبد الرحمن استشاري الأشعة التشخيصية في المستشفى.

يذكر أن الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، سبق وأعلن أن الجامعة ستتكفل برعاية  التوأم الملتصق والأم صحيًا قبل عملية الفصل وبعدها لحين استقرار حالة التوأم.

وسجلت مستشفى الأطفال أول حالة ولادة لتوأم ملتصق، وذلك في إطار الدور الذى تقوم به الجامعات الحكومية، والمستشفيات، والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، لتقديم الخدمات الطبية بمستوى متميز عالميًا لأبناء محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا، وتتكلف هذ العمليات مبالغ طائلة في المستشفيات خارج مصر.

 

 

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