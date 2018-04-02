الإبراشي: خالد مشعل ترك قضية القدس ويتحدث عن عدم إقصاء "الإخوان"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية احتفلت بالذكرى الـ 90 على تأسيسها في أكثر من مكان وأكثر من دولة.

وأضاف الإبراشي، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن ما لفت انتباهه أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس عاد للحديث مرة أخرى عن إقصاء جماعة الإخوان من الحياة السياسية.

وأشار إلى أن مشعل لديه قضيته الأساسية في فلسطين وضياع القدس من العرب، وبدلا من أن يتحدث عن القضية الفلسطينية يعود للحديث عن عدم إقصاء الإخوان من المشهد السياسي.

وتابع الإبراشي، أن حديث مشعل عن إعادة الإخوان مرة أخرى في الحياة السياسية يعد اقتحاما للشؤون العربية وتدخلا سافرا من حماس تجاه الشؤون العربية بشأن مواقفها من جماعة الإخوان.