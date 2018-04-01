عمرو أديب عن تكريم فريدة عثمان: "مش بنكرم أبو تريكة وصلاح بس"

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بإطلاق اسم السباحة المصرية فريدة عثمان على مجمع حمامات السباحة بمركز شباب الجزيرة.

وقال أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "on e": "أول مرة بنشوف واحدة بتتكرم وهي صغيرة".

وأضاف: "التعامل مع الشباب مهم جدًا، ولا يجب أن تكون الدولة طاردة للشباب، وأنا سعيد بهذا الخبر".

وتابع: "انبسطت، لأن لازم يكون البطل مات أو جاتله ذبحة او جلطة عشان نكرمه".

وأردف: "وزير الشباب بيقول بالتكريم ده إن الدولة مش بتكرم أبوتريكة وصلاح وبتوع الكورة بس".