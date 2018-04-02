وائل الإبراشي عن أبوتريكة: "البعد عن مصر لأي مصري يعتبر موت بالبطئ"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن محمد أبو تريكة واحد من أهم اللاعبين في مصر، وله ذكريات سعيدة مع كثير من الشعب المصري.

وتابع: "البعد عن مصر لأي مصري يعتبر موت بالبطئ".

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن بعض الناس تسعى لإفساد المفاوضات الحالية بين اللاعب والقضاء التي من الممكن أن تُعيده إلى مصر، موضحًا أن أبوتريكة شارك بانتصارات كبيرة للكرة المصرية أبهجت المصريين، ويظل قيمة مصرية.

وتابع: "أي شخص بيبعد عن مصر، بيبقى عنده ألم الغربة والحنين الشديد للبلد، خصوصا لما بيبلس فانلة المنتخب ويلعب باسم مصر".