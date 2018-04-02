الخميس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 45 لمنظمة العمل العربية

أعلنت منظمة العمل العربية أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل، بمقر المنظمة للإعلان عن تفاصيل أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، التي ستنطلق بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 15 إبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد بيان صادر عن وزارة القوى العاملة أمس، أن المؤتمر الصحفي سيترأسه المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، وذلك لتسليط الضوء على أهم البنود محور مناقشات هذه الدورة، حيث من المقرر أن تستعرض الدورة تقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2017، وعدة تقارير حول نتائج أعمال الدورة (37) للجنة الحريات النقابـية، والتقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل، وحول شؤون عمل المرأة العربية ، فضلا عن مشروع خطة المنظمة "مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لعامي 2019/ 2020"، والتقرير التحليلي للخطة، مشروع موازنة منظمة العمل العربية "مكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لعامي 2019 – 2020".

ومن المقرر أن تحتض القاهرة أعمال الدورة الـ 45 لمنظمة العمل العربية يوم 8 أبريل الجاري.