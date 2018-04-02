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الوطن

مستشفى شبين التعليمي يعقد مؤتمره السنوي الخامس الأربعاء المقبل

منذ 24 دقيقة
كتب: محمود الحصري
مستشفى شبين التعليمي يعقد مؤتمره السنوي الخامس الأربعاء المقبل

أرشيفية

يعقد مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، مؤتمره السنوي الخامس، الأربعاء المقبل، بعنوان "مكافحة العدوى بين الوقت والمأمول"، وذلك تحت رعاية الدكتور هاني نصر رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، والدكتور محمد طاحون مدير المستشفى.

وقال الدكتور محمد عامر، سكرتير المؤتمر، إن المؤتمر يناقش سبل وإجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات والمنشآت الصحية.

وأكد أن المؤتمر سيحاضر به أساتذة متخصصين من مستشفي 57357، ومنظمة اليونيسيف، هيئة المستشفيات التعليمية، جامعة المنوفية، ومعهد الكبد، ويرأس المؤتمر الدكتور وائل بكير مدير إدارة التدريب بالمستشفى.

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