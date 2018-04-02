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الوطن

خبراء يوضحون فوائد إنشاء أول محطة فوتوفولتية لتخزين الطاقة في الغردقة

اليوم AM 03:30
كتب: عبد الحميد جمعة
خبراء يوضحون فوائد إنشاء أول محطة فوتوفولتية لتخزين الطاقة في الغردقة

محطة كهرباء

"توقيع اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بين كل من هيئة الطاقة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بمبلغ 11.31 مليار ين ياباني"، هكذا أعلن الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، عن إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولتية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة.

المحطة تعد الأولى من نوعها التي تستخدم فيها أنظمة تخزين الطاقة في مصر، حسب حديث الخياط، موضحًا أن الطاقة المتوقع إنتاجها سوف توفر نحو 7 آلاف طن بترول مكافيء، وتعمل على الحد من الانبعاث نحو 17 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.

"الوطن" تواصلت مع خبراء طاقة وكهرباء، لمعرفة أهمية إنشاء أول محطة شمسية بالخلايا الفوتوفولتية، حيث يقول الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة والكهرباء، إن إنتاج الكهرباء باستخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولتية يتم بواسطة تحول الطاقة الحرارية الساقطة من الشمس إلي طاقة كهربائية، يتم تجميعها في مجموعة من الكابلات لتوصيلها إلى مناطق الاستهلاك أو الأجهزة.

إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولتية، لها فوائد كثيرة، حسب حديث "عزيز" لـ"الوطن"، تمثلت في الحفاظ على البيئة والإنسان بشكل عام وفي الغردقة بشكل خاص، خاصة أن الكهرباء تنتج من مصادر طبيعية، علاوة على استخدام البطاريات في دعم الشبكة القومية في فترة الذروة، حيث يتم إنتاج الكهرباء ليلًا.

توفير كميات كبيرة من الوقود واستغلاله في استخدامات أكثر جدوى، نتيجة توليد الكهرباء دون الاعتماد على الوقود، حسبما ذكر خبير الطاقة والكهرباء، علاوة على أنه لا ينتج عنها أي ملوثات للهواء وغازات الاحتباس الحراري، نظرًا لكونها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اتفق مع سابقه على فوائد إنشاء محطة شمسية بتكنولوجيا تخزين الطاقة، وخاصة في الغردقة، حيث أكد لـ"الوطن"، أنها ستوفر نحو 400 فرصة عمل للشباب في مرحلة الإنشاء، وقدرتها على توفير كهرباء لـ1000 منزل سكني، علاوة على تحسين البيئة من الملوثات.

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