جامعة بني سويف تختتم احتفالية "التوحد" بإنارة مبنى المستشفى بالأزرق

اختتمت جامعة بني سويف، مساء الأحد، الاحتفالية السنوية باليوم العالمي لاضطراب التوحد، بالتعاون مع طلاب كلية الطب، بإنارة مبنى المستشفى الجامعي باللون الأزرق، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبدالقادر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتورة داليا حسين وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عماد البنا مدير عام المستشفى، والدكتور مها عماد الدين رئيس قسم الطب النفسي.

وأكد حسن أن الاحتفالية تأتي في إطار توعية جمع كبير من المواطنين بهذا النوع من المرض ومدى انتشاره، والعمر الذي يصاب فيه الطفل بالتوحد، ما ينعكس على مصلحة المواطن، لافتا إلى أن فعاليات هذه الاحتفالية السنوية التى تنظمها الجامعة من حملات للكشف المبكر واللقاءات والندوات لها دور كبير في التوعية والتشخيص المبكر للمرضى، ويفيد قطاعا كبيرا من أطباء الامتياز وقطاع التمريض من العاملين بالمستشفى الجامعي، والوحدات الصحية المختلفة بالمحافظة، والأخصائيات الاجتماعيات بالمراكز الطبية والوحدات الصحية المختلفة.

يشار إلى أن فعاليات الإحتفالية تضمنت عمل ورشة عمل للأخصائيين النفسيين بمدارس الدمج في المراكز المختلفة لمحافظة بني سويف، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم إدارة التربية النفسية، والتعاون مع مديرية الصحة حيث تم عمل ورش عمل استهدفت قطاع التمريض من الوحدات الصحية المختلفة بالمحافظة، والأخصائيات الاجتماعيات بالمراكز الطبية والوحدات الصحية المختلفة، وكانت ورش العمل مثمرة جدا.

كما تضمنت الاحتفالية إنارة مبنى المستشفى الجامعي باللون الأزرق، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لاضطراب التوحد، وعمل عيادة التطور والنمو للأطفال تحت خمس سنوات يوم الثلاثاء، وعيادة الطب النفسي للأطفال يوم الخميس بمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى.