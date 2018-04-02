عبدالدايم وفودة يفتتحان فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، فعاليات مهرجان مسرح شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب، وذلك على مسرح المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الفنان الشاب مازن الغرباوي، ورئاسة شرفية للفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

وتعد هذه الدورة الثالثة للمهرجان، وتبدأ من 1 حتى 9 أبريل الجاري، وتحمل اسم الفنان محمد صبحي، وقد كرم المهرجان عددا كبيرا من الفانين المسرحيين من مصر والعالم العربي.

وأحيا الحفل الفنان أحمد جمال، وأوركسترا الشباب والرياضة.