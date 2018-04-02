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الوطن

خبير شأن تركي: "أنقرة" لن تدخل منبج بعد التعزيزات العسكرية الأمريكية

منذ 25 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
خبير شأن تركي: "أنقرة" لن تدخل منبج بعد التعزيزات العسكرية الأمريكية

القوات الأمريكية في سوريا

بدأت القوات الأمريكية بتعزيز مواقعها العسكرية وتحصيناتها في مدينة منبج شمالي سوريا، لمواجهة أي عملية تركية محتملة قد تشمل المدينة في إطار مكافحة الإرهاب، وشملت التعزيزات نحو 300 عسكري وعددا كبيرا من العربات المدرعة والمعدات الثقيلة، ووصلت إلى المنطقة الفاصلة بين مدينة منبج ومنطقة "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي، قادمة من القاعدة العسكرية الأمريكية في بلدة صرين.

الدكتور محمد حامد، الخبير في الشأن التركي، أوضح لـ"الوطن" دلالات التأهب الأمريكي لمواجهة تركيا حالة قررت التدخل في "منبج"، حيث أكد أن المجتمع الدولي لن يسمح على الإطلاق بدخول قوات تركية داخل المدينة، معتبرا التعزيزات الأمريكية العسكرية في المنطقة رسالة واضحة لتركيا، بأن المد الذي تقوم به مرفوض تماما.

وأشار حامد إلى، أن تصريحات محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، التي توقع فيها بقاء بشار الأسد في منصبه، وضرورة بقاء الجيش الأمريكي في سوريا، وهذه تعتبر عودة للروح والمسحة القومية العربية، الرافضة للمد التركي والإيراني في المنطقة، وتوسع نفوذهما، وهو الأمر الذي تدعمه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد حامد أن تركيا لن تستطيع دخول منبج، بعد تعزيزات أمريكا وتصريحات بن سلمان وتأهب المجتمع الدولي، متوقعا أن يميل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للتهدئة، وأن يوجه قواته بالابتعاد عن منبج، لافتا إلى أن حالة المدينة السورية تختلف تماما عن حالة عفرين التي تسيطر عليها تركيا.

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