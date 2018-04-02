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الوطن

"عرب بورسعيد" يقود حملة نظافة بمحيط المدارس بعد انتخابات الرئاسة

منذ 53 دقيقة
كتب: هبه صبيح
"عرب بورسعيد" يقود حملة نظافة بمحيط المدارس بعد انتخابات الرئاسة

صورة ارشفية

نظم حي العرب ببورسعيد، حملة مكبرة لرفع الرمال من أمام المدارس التي تمت بها انتخابات الرئاسة، حيث أشرف على الحملة باسم عمر رئيس حي العرب، بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة بالحي.

ورفعت الحملة الرمال من أمام المدارس بعد الانتخابات، وهي مدارس "قاسم أمين، بورسعيد الإعدادية، الثانوية بنات، واللغات"، ورفع كفاءة المنطقة بالكامل وتم تجريف شارع "نهضة مصر".

كما تم رفع وتطهير بالوعات الصرف الصحي، بداية من شارع الصباح وحتى شارع عادل الشربيني.

كما قامت إدارة الحدائق بقص وتهذيب الأشجار والنباتات، ونظافة جميع الحدائق استعدادا لأعياد الربيع.

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