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الوطن

وكيل "قوى عاملة النواب": أغلب المصريين الآن لديهم شهادة "أمان"

منذ 51 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
وكيل "قوى عاملة النواب": أغلب المصريين الآن لديهم شهادة "أمان"

النائب محمد وهب الله

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أغلب العمالة غير المنتظمة الآن من المصريين لديها شهادة "أمان".

وأضاف وهب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المٌذاع عبر فضائية "dmc"، أنه منذ أيام توفي أحد الأشخاص بعد شرائه شهادة "أمان"، وصرفت أسرته التعويض المقدر بـ50 ألف جنيه.

وأوضح وهب الله، أن وزير القوى العاملة اشترى شهادات بقيمة 25 مليون جنيه من صندوق العمالة غير المنتظمة، موجهًا شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حافظ على أكثر من 15 مليون عامل غير منتظم.

 

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