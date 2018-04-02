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الوطن

جامعة سيناء تعلن استئناف الدراسة السبت المقبل لطلبة التخرج

منذ 49 دقيقة
كتب: محمد مقلد
جامعة سيناء تعلن استئناف الدراسة السبت المقبل لطلبة التخرج

جامعة سيناء

أعلنت جامعة سيناء، مراحل استئناف الدراسة بكليات الجامعة، لا سيما طلاب التخرج من جميع الكليات، مؤكدة استئناف الدراسة بفرع القنطرة لجميع الكليات، السبت المقبل، وكذا بدء الدراسة لطلبة دفعات التخرج بجميع الكليات ما عدا طب الأسنان، وسيكون الحضور بفرع القنطرة.

وأكدت الجامعة، في بيان منها، أن استئناف الدراسة لطلبة تخرج طب الأسنان فرع العريش، سيكون يوم الجمعة المقبل بجامعة 6 أكتوبر، واستئناف الدراسة لجميع الكليات بجميع الفرق بفرع جامعة العريش، عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، وتتم الدراسة بفرع الجامعة بالعريش أو في فرع القنطرة.

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