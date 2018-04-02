الدولار يستقر.. و3 بنوك أعلى سعر للشراء اليوم

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه على استقراره، خلال تعاملات اليوم، في 3 بنوك هي: "قناة السويس - مصرف أبوظبي الإسلامي- المصري الخليجي"، بقيمة 17.62 جنيه، أعلى سعر للشراء، فيما استقر في البنك الأهلي المصري عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وتستعرض "الوطن" الأسعار المتداولة في البنوك، كالتالي:

بنك المشرق: 17.61 جنيه للشراء - 17.71 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 17.62 جنيه للشراء - 17.70 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 17.61 جنيه للشراء - 17.71 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 17.58 جنيه للشراء - 17.68 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 17.55 جنيه للشراء - 17.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 17.55 جنيه للشراء - 17.65 جنيه للبيع.