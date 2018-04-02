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الوطن

اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين تركيا ونيجيريا

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين تركيا ونيجيريا

صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الإثنين، اتفاق تعاون في مجال التدريب العسكري بين تركيا ونيجيريا.

وبموجب الاتفاقية المبرمة بين حكومتي البلدين في وقت سابق بالعاصمة التركية أنقرة، فإنّ الطرفين سيعملان على تأسيس آليات تعاون للتدريب العسكري بينهما، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وتهدف اتفاقية التعاون العسكري إلى دعم السلام وإيصال المساعدات الإنسانية ومكافحة قراصنة البحار.

وينص الاتفاق أيضا على إنشاء مقرات مشتركة وتنفيذ مناورات ثنائية، وتبادل الوفود العسكرية وإرسال مراقبين لمناورات البلدين.

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