روسيا تحذر رعاياها الموجودين في تل أبيب من الأماكن المزدحمة

أوصت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، رعاياها المقيمين في تل أبيب بتجنب ارتياد الأماكن المزدحمة بسبب المظاهرات.

وجاء في بيان مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة الخارجية والذي نشر على "تويتر": "تشهد تل أبيب مظاهرات لنشطاء يمينيين ويساريين، وهناك تصعيد للنزاع على حدود قطاع غزة، ينصح بتجنب ارتياد الأماكن المزدحمة".

​وكان أكثر من 30 ألف فلسطيني شاركوا، الجمعة، بمسيرة العودة التي انطلقت قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل إحياءً لـ"يوم الأرض"، وقابلها الجيش الإسرائيلي بالقمع وإطلاق الرصاص، ما أدى لمقتل 15 فلسطينيا وإصابة 1416 فلسطينيا، بينهم مصابون بإصابات خطيرة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.