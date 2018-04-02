"أمن الفيوم": ضبط 1754 مخالفة مرورية وتنفيذ 611 حكما

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم 1754 مخالفة وجنحة مرورية وتنفيذ 611 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية، بمراكز المحافظة.

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، 7 قضايا سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، وقضيتي إتجار بالمخدرات، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية جنائية، وقضية سلاح أبيض، و42 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و40 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 501 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية في مجال إزالة التعديات.