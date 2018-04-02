تسجيل الدخول

الوطن

"عبدالعال" غاضبا: "إيه العمل مع وزير التنمية المحلية؟"

منذ 11 دقيقة
كتب: هبه أمين
"عبدالعال" غاضبا: "إيه العمل مع وزير التنمية المحلية؟"

علي عبدالعال

أبدى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استياءه من تصريحات اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة عدد من البيانات العاجلة، والتي شهدت حالة من الغضب تجاه الوزير، ومطالبات بإقالته من منصبه.

وكان النواب، خلال الجلسة، عبروا عن رفضهم لتصريحات الوزير بشأنه إلقاءه طلبات النواب فىيالقمامة وعدم الأخذ بها.

ووسط حالة الغضب التي سادت القاعة، وجّه "عبدالعال"، حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، متساءلا بغضب: "ما هو العمل مع وزير التنمية المحلية؟"، وارتفعت أصوات النواب مطالبة بإقالة الوزير.

أخبار متعلقة

اللواء أبوبكر الجندى: تطبيق الحد الأدنى للأجور يزيد البطالة.. ويرفع الأسعار.. ويهدد الأمن القومى

اللواء أبوبكر الجندى: تطبيق الحد الأدنى للأجور يزيد البطالة.. ويرفع الأسعار.. ويهدد الأمن القومى
حالة من الغضب تسيطر على أعضاء "عليا الوفد" بسبب "البدوي" قبل اجتماعها

حالة من الغضب تسيطر على أعضاء "عليا الوفد" بسبب "البدوي" قبل اجتماعها
تشكيل «مجمع البحوث» لجاناً للوعظ والفتوى داخل المعاهد الأزهرية يفجر حالة الغضب فى «الإفتاء والأوقاف»

تشكيل «مجمع البحوث» لجاناً للوعظ والفتوى داخل المعاهد الأزهرية يفجر حالة الغضب فى «الإفتاء والأوقاف»
رئيس مجلس النواب الليبي يغادر إلى مصر

رئيس مجلس النواب الليبي يغادر إلى مصر

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

"التموين": أسعار اللحوم لن تزيد على 85 جنيها في رمضان

"التموين": أسعار اللحوم لن تزيد على 85 جنيها في رمضان

ضبط طن أرز دون بيانات في البحيرة

ضبط طن أرز دون بيانات في البحيرة

تحرير 1242 مخالفة مرورية وتحصيل 58.6 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

تحرير 1242 مخالفة مرورية وتحصيل 58.6 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

مصدر: "المعمل الجنائي" يبحث سبب حريق سيارة نائب رئيس الإذاعة

مصدر: "المعمل الجنائي" يبحث سبب حريق سيارة نائب رئيس الإذاعة

القبض على عاطل بتهمة سرقة سيارة في مدينة نصر

القبض على عاطل بتهمة سرقة سيارة في مدينة نصر

اختيارات الوطن

رسائل المواطنين بعد التصويت: «نزلنا علشان البلد والباقى على الرئيس وحكومته»

رسائل المواطنين بعد التصويت: «نزلنا علشان البلد والباقى على الرئيس وحكومته»

معرض كتب لتشجيع أهالى أسيوط على القراءة: «بجنيه وبس.. وتعالى بص»

معرض كتب لتشجيع أهالى أسيوط على القراءة: «بجنيه وبس.. وتعالى بص»

اللوحة «خشب أبلكاش» والفرشاة «ماكينة حرق».. بص شوف «هيمة» بيعمل إيه؟

اللوحة «خشب أبلكاش» والفرشاة «ماكينة حرق».. بص شوف «هيمة» بيعمل إيه؟

الكافيهات تنافس الحدائق: «فسيخ أوبن بوفيه»

الكافيهات تنافس الحدائق: «فسيخ أوبن بوفيه»

قصة حياة «سيد» على رصيف «قصر العينى»: صاحبى غدر بيا

قصة حياة «سيد» على رصيف «قصر العينى»: صاحبى غدر بيا

الأكثر قراءة

عاجل