"عبدالعال" غاضبا: "إيه العمل مع وزير التنمية المحلية؟"

أبدى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استياءه من تصريحات اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة عدد من البيانات العاجلة، والتي شهدت حالة من الغضب تجاه الوزير، ومطالبات بإقالته من منصبه.

وكان النواب، خلال الجلسة، عبروا عن رفضهم لتصريحات الوزير بشأنه إلقاءه طلبات النواب فىيالقمامة وعدم الأخذ بها.

ووسط حالة الغضب التي سادت القاعة، وجّه "عبدالعال"، حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، متساءلا بغضب: "ما هو العمل مع وزير التنمية المحلية؟"، وارتفعت أصوات النواب مطالبة بإقالة الوزير.