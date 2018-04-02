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الوطن

مصادرة 100 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

منذ 20 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
مصادرة 100 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

مصادرة 100 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من مصادرة 100 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بثان المحلة الكبرى.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يُفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "إبراهيم.م.ف"45 سنه صاحب مخبز سياحي، بشارع الترعة بثان المحلة، وبحوزته 2جوال دقيق بلدي مدعم مخصص صرفه للمخابز البلدية، زنة الجوال 50 كجم، وتحرر المحضر 4462 جنح قسم ثان المحلة 2018، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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