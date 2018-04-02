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الوطن

محامي ٣ متهمين بـ"داعش الصعيد" يدفع ببطلان تحقيقات النيابة مع موكليه

منذ 13 دقيقة
كتب: علاء يوسف
محامي ٣ متهمين بـ"داعش الصعيد" يدفع ببطلان تحقيقات النيابة مع موكليه

صورة أرشيفية

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، لمرافعة المحامي أحمد حلمي دفاع المتهمين 42، و57، و58 في قضية "داعش الصعيد".

ودفع المحامي ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لعرضهم على النيابة بعد مرور 24 ساعة من القبض عليهم، كما دفع ببطلان القبض لوقوع القبض في تاريخ سابق عن محضر الضبط، ودفع ببطلان التحريات لعدم جديتها.

وأكد الدفاع مرافعته بخلو الأوراق من أي دليل مادي يدين موكليه، وطلب الدفاع في نهاية مرافعته ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم.

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