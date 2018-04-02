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الوطن

ضبط سيارة محملة بـ340 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي بالفيوم

منذ 11 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
ضبط سيارة محملة بـ340 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي بالفيوم

صورة أرشيفية-لحوم فاسدة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة محملة بـ340 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمذبوحة خارج المجزر الحكومي، بإحدى قرى مركز الفيوم، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط السيارة رقم ف ه ج 4967، قيادة "م.ص" 42 سنة، سائق، ومقيم بمركز أبشواي، محملة بـ340 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومذبوحة خارج المجزر الحكومي.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 8857 لسنة 2018 م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

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