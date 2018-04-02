البرلمان يرفض 5 طلبات رفع حصانة عن نواب.. من بينهم مرتضى منصور

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، 5 طلبات رفع حصانة عن نواب البرلمان، مرتضى منصور، وسيد عبدالعال، وأحمد البعلي وعلاء عبدالمنعم، وأحمد الشرقاوي، وذلك فى بلاغات مقدمة للنائب العام.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثتين، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن البلاغات المقدمة ضد كل من النائب مرتضى منصور وسيد عبدالعال، وأحمد البعلي، بها إطار من الكيدية لوجود خصومة قضائية، فيما تنازل عن البلاغات المقدمة ضد كل من علاء عبدالمنعم وأحمد الشرقاوي، تم التناول عنهم من قبل النائب مرتضى منصور، والذي كان هو مقدم البلاغ، في القضية رقم 6945 لسنة 2016 الدقي، المقيدة برقم 94 لسنة 2018 فحص، وذلك لقيام النائبين المذكورين بالتعدي عليه بعبارات تنطوي على قذف في حقه وخدش لسمعته وطعنا في عرضه.