محافظ القليوبية: 10 مراكز جديدة توفر تحاليل فيروس "سي"

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس سي ضمن الحملة القومية ومبادرة الرئيس السيسي للقضاء علي المرض بلغ 41 ألف وتم تسليم العلاج للحالات التي تحتاج للعلاج من الفيروس.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 10 مراكز رعاية صحية أولية لعمل تحليل فيروس سي وقياس السكر والضغط وكتلة الجسم وذلك بداية من شهر أبريل الجاري وهي المركز الطبي العام بإدارة بنها الصحية والمركز الطبي العام بإدارة طوخ الصحية والمركز الطبي العام بإدارة كفر شكر الصحية ومركز عرب جهينة الطبي بإدارة شبين القناطر الصحية، والمركز الطبي العام بإدارة القناطر الخيرية ومركز عثمان الطبي بإدارة حي غرب شبرا الخيمة الصحية ومركز حجازي الطبي بإدارة حي غرب شبرا الخيمة الصحية ومركز بهتيم ثاني الطبي بإدارة حي شى شرق شبرا الخيمة الصحية والمركز الطبي بالخصوص بإدارة الخانكة الصحية، ومركز طبي المستقبل بإدارة العبور الصحية.

وأضاف المحافظ أنه تم إجراء جميع أعمال التنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطني المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية.

ووجه عشماوى مديرية الصحة بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنويه لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الإعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة.

وأشار إلى أن حملة القضاء علي فيروس سي تستهدف الفئة العمرية من 18 عام فأكثر وهي الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمي مضيفا أنه من المقرر إجراء تحليل للكشف على الأجسام المضادة لفيروس سي ومن يثبت إيجابيته يتم تحويله لإجراء تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، مضيفا أنه من يثبت إصابته بفيروس سي يتم صرف العلاج له في نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.