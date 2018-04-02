تسجيل الدخول

الوطن

محافظ القليوبية: 10 مراكز جديدة توفر تحاليل فيروس "سي"

منذ 17 دقيقة
كتب: حسن صالح
محافظ القليوبية: 10 مراكز جديدة توفر تحاليل فيروس "سي"

مديرية أمن القليوبية

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس سي ضمن الحملة القومية ومبادرة الرئيس السيسي للقضاء علي المرض بلغ 41 ألف وتم تسليم العلاج للحالات التي تحتاج للعلاج من الفيروس.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 10 مراكز رعاية صحية أولية لعمل تحليل فيروس سي وقياس السكر والضغط وكتلة الجسم وذلك بداية من شهر أبريل الجاري وهي المركز الطبي العام بإدارة بنها الصحية والمركز الطبي العام بإدارة طوخ الصحية والمركز الطبي العام بإدارة كفر شكر الصحية ومركز عرب جهينة الطبي بإدارة شبين القناطر الصحية، والمركز الطبي العام بإدارة القناطر الخيرية ومركز عثمان الطبي بإدارة حي غرب شبرا الخيمة الصحية ومركز حجازي الطبي بإدارة حي غرب شبرا الخيمة الصحية ومركز بهتيم ثاني الطبي بإدارة حي شى شرق شبرا الخيمة الصحية والمركز الطبي بالخصوص بإدارة الخانكة الصحية، ومركز طبي المستقبل بإدارة العبور الصحية.

وأضاف المحافظ  أنه تم إجراء جميع أعمال التنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطني المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية.

ووجه عشماوى مديرية الصحة بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنويه لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الإعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة.

وأشار إلى أن حملة القضاء علي فيروس سي تستهدف الفئة العمرية من 18 عام فأكثر وهي الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمي مضيفا أنه من المقرر إجراء تحليل للكشف على الأجسام المضادة لفيروس سي ومن يثبت إيجابيته يتم تحويله لإجراء تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، مضيفا أنه من يثبت إصابته بفيروس سي يتم صرف العلاج له في نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

أخبار متعلقة

انطلاق الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية

انطلاق الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية
الحملة القومية للقطن تستهدف زراعة 39 ألف فدان بالبحيرة

الحملة القومية للقطن تستهدف زراعة 39 ألف فدان بالبحيرة
غدا.. ختام فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب بالقليوبية

غدا.. ختام فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب بالقليوبية
بالصور| انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في كفر الشيخ

بالصور| انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في كفر الشيخ
"ثقافة جنوب سيناء" تستقبل الحملة القومية لترشيد المياه

"ثقافة جنوب سيناء" تستقبل الحملة القومية لترشيد المياه

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

اجتماع طارئ لرئيس الوزراء لمناقشة ضم 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات

اجتماع طارئ لرئيس الوزراء لمناقشة ضم 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات

تجديد حبس المتهمين بسرقة شقة مستشار سفارة أوزباكستان في الجيزة

تجديد حبس المتهمين بسرقة شقة مستشار سفارة أوزباكستان في الجيزة

فعاليات فنية وثقافية مختلفة بثقافة دمياط خلال أبريل

فعاليات فنية وثقافية مختلفة بثقافة دمياط خلال أبريل

"بكري": قانون المجلس الأعلى للإرهاب يتبنى رؤية استراتيجية شاملة

"بكري": قانون المجلس الأعلى للإرهاب يتبنى رؤية استراتيجية شاملة

أعضاء "المحامين العرب" يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

أعضاء "المحامين العرب" يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

اختيارات الوطن

رسائل المواطنين بعد التصويت: «نزلنا علشان البلد والباقى على الرئيس وحكومته»

رسائل المواطنين بعد التصويت: «نزلنا علشان البلد والباقى على الرئيس وحكومته»

معرض كتب لتشجيع أهالى أسيوط على القراءة: «بجنيه وبس.. وتعالى بص»

معرض كتب لتشجيع أهالى أسيوط على القراءة: «بجنيه وبس.. وتعالى بص»

اللوحة «خشب أبلكاش» والفرشاة «ماكينة حرق».. بص شوف «هيمة» بيعمل إيه؟

اللوحة «خشب أبلكاش» والفرشاة «ماكينة حرق».. بص شوف «هيمة» بيعمل إيه؟

الكافيهات تنافس الحدائق: «فسيخ أوبن بوفيه»

الكافيهات تنافس الحدائق: «فسيخ أوبن بوفيه»

قصة حياة «سيد» على رصيف «قصر العينى»: صاحبى غدر بيا

قصة حياة «سيد» على رصيف «قصر العينى»: صاحبى غدر بيا

الأكثر قراءة

عاجل