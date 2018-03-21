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الوطن

بالصور| انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في كفر الشيخ

منذ 35 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في كفر الشيخ

إنطلاق الحملة القومية " رشد " لترشيد استهلاك المياه فى كفر الشيخ

أطلق اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، الحملة القومية تحت عنوان "رشد"،  لترشيد استهلاك مياه الشرب ومياه الري،  وحماية النيل من التلوث، وتوعية وتثقيف المواطنين وطلاب المدارس والمزارعين، لترشيد استهلاك المياه.

ومن المقرر أن تجوب الحملة قرى المحافظة بداية من قرية اسحاقة بمركز كفرالشيخ.

نظم الحملة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، بالتعاون مع مديرية الري، والمديريات المعنية، وذلك تحت رعاية محافظ كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد مفتاح،  رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمهندس على عبدالستار،  مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس أشرف محمدى،  وكيل وزارة الرى، وصلاح عثمان،  وكيل وزارة التربية والتعليم، وعددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية،  وحشد كبير من الأهالي وطلاب المدارس.

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