بدء ثاني جلسات محاكمة سكرتير محافظ السويس بتهمة الرشوة

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سيد التوني، منذ قليل، ثاني جلسات محاكمة "شكري.م.ح"، سكرتير عام محافظة السويس السابق، و3 آخرين، لاتهامه بتلقي رشوة، نظير قيامه بتسريب القيمة المالية السرية التي حددتها لجنة تثمين الأراضي في السويس لقطعة أرض، بهدف إرساء مزايدة بيع الأرض على المتهمين الثاني والثالث في القضية "راشيين"، بوساطة المتهمة الرابعة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها إلى المتهم الأول بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث، بواسطة المتهمة الرابعة، مبلغ 100 ألف جنيه، وساعة يد باهظة الثمن مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مساحتها 40 ألف متر مربع، مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017، حيث سبق لهما التقدم في مزاد عليها ولم يتمكنا من الفوز بها، فطلبا من المتهم الأول بصفته رئيسًا للجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، معرفة القيمة التي حددتها اللجنة ثمنا للأرض، وحصلا عليها بعد أن قدما سعرًا بأعلى من السعر المحدد لها.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم الأول طلب من الثاني مبلغ مليون جنيه، مقابل استصدار تراخيص بناء له بارتفاعات بالمخالفة للقانون في 7 قطع أراض مملوكة له في السويس، حيث طلب المتهم الثاني البناء في كل قطعة أرض 12 طابقًا، بالمخالفة لتراخيص البناء القانونية في المنطقة التي تقتصر على أن يكون البناء 6 طوابق فقط.

وأوضحت التحقيقات، أن سكرتير المحافظة كان يستغل الشاليه المملوك للمتهمة الرابعة "الوسيطة"، بمنطقة العين السخنة في لإقامة علاقات جنسية مع امرأة أخرى، نظير سرعة إنهاء إجراءات تخصيص واستخدام 3 محاجر لها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث، الاتهام بتقديم رشوة مالية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أسندت للمتهمة الرابعة، التوسط في وقائع الرشوة الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث، فضلًا عن تقديمها بنفسها رشوة للمتهم الأول، حيث كان يستغل الشاليه الخاص بها.