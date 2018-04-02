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الوطن

القبض على "عصابة سرقة المساكن" في أكتوبر

منذ 11 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
القبض على "عصابة سرقة المساكن" في أكتوبر

اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة

تمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، من إلقاء القبض على 4 عاطلين متورطين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية في منطقة أكتوبر.

ووفق ما ورد في محضر الشرطة وتحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، فإن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيًا لسرقة المساكن، وأنهم ارتكبوا 9 وقائع سرقة في الشيخ زايد وأكتوبر، وتم التحفظ عليهم، وأحيلوا إلى النيابة التي تباشر التحقيق.

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